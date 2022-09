Cynthia’s Laundry di Roberto Cavosi al Monte Sacro Festival 2022

Mercoledì 14 settembre alle 21.00 per il Monte Sacro Festival di Monte Sant’Angelo Florian Metateatro – Centro di Produzione Teatrale presenta Cynthia’s Laundry di Roberto Cavosi con Annapaola Vellaccio, regia di Riccardo Festa, costumi Rossella Oppedisano, una coproduzione Festival Quartieri dell’Arte, Florian Metateatro e Monte Sacro Festival

Cynthia’s Laundry giunge in Gargano, ospite del nuovo Monte Sacro Festival, dopo il caloroso successo della Prima Nazionale – avvenuta nello scorso fine settimana al Festival Quartieri dell’Arte di Viterbo – dove l’interpretazione di Anna Paola Vellaccio è stata particolarmente apprezzata, grazie anche all’intrigante regia di Riccardo Festa e agli originali costumi di Rossella Oppedisano,

Cynthia’s Laundry è una riscrittura di Roberto Cavosi, uno dei più affermati autori contemporanei, di “Cynthia’s Revel” di Ben Jonson, in chiave site specific.

Lo spettacolo infatti è parte de “La Guerra dei Teatri” un ciclo di riscritture, che si ispira alla disputa elisabettiana che vide coinvolti i giganti della commedia cinque-seicentesca inglese come Jonson, Dekker e Marston e forse anche William Shakespeare.

Nella riscrittura della disputa, sono coinvolti drammaturghi e autori di varie generazioni e registi con una serie di spettacoli esemplari delle pratiche del teatro contemporaneo.

“In questo senso vorremmo che con “guerra dei teatri” si intendesse anche guerra al fianco dei teatri e dentro i teatri, che spesso si trasformano in antri e labirinti dove si incontra l’ignoto e insieme ad esso si sfida la routine” Gian Maria Cervo – Direttore Artistico del Festival Quartieri dell’Arte.

Nella commedia originaria la dea Diana, detta anche Cinzia, in cui si tratteggia la figura di Elisabetta I, ha ordinato solenni festeggiamenti in Grecia.

I cortigiani e le dame riuniti per i festeggiamenti di Cinzia bevono tutti dalla sorgente di Narciso che fa sì che i bevitori crescano amorevolmente innamorati di se stessi e si lancino in una competizione di “complimenti di corte”.

Nella riscrittura di Cavosi l’opera diventa una satira sul potere e i meccanismi della sua conservazione, sulle conseguenze che questo ha anche su chi lo esercita. In un gioco ironico, erotico e dissacrante, troviamo la regina intenta a lavare i panni sporchi, a centrifugare senza sosta i suoi vestiti, per ripulire se stessa dal disgusto che le provocano i suoi cortigiani e le sue stesse azioni, purchè la festa continui.

“Poiché il Potere festeggia, festeggia sempre e comunque, festeggia se stesso soltanto esistendo” e la salvezza passa direttamente “tra la giusta dose di ammorbidente la scelta dell’anticalcare e il tempo adeguato per ogni lavaggio”.

La messa in scena di Riccardo Festa, con l’interpetazione di Annapaola Vellaccio, di qualità performativa e cool fun, ricorre a linguaggi contemporanei in una ricercata ambiguità tra forma e contenuto, come già dimostrato nei recenti lavori al festival Quartieri dell’Arte, Monte Sacro Festival e RomaEuropa Festival.