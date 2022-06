Cucina popolare frentana, estate 2022: ecco dove

Fino a settembre sarà possibile incontrare i veri piatti della tradizionale cucina frentana in dodici strutture, tra agriturismi e ristoranti

ROCCA SAN GIOVANNI – Edizione straordinaria del progetto “Cucina popolare frentana, promosso da Gal Maiella Verde e Slow Food Lanciano che ci accompagnerà per tutta l’estate, fino a settembre.

Per tutta la stagione, nei locali aderenti sarà possibile incontrare i veri piatti della tradizionale cucina frentana in menù appositamente studiati per l’occasione e proposti a prezzo convenzionato.

Il progetto sarà ospitato in dodici strutture, tra agriturismi e ristoranti, che si trovano a Rocca San Giovanni, San Martino sulla Marrucina, Altino, Scerni, Torricella Peligna, Pizzoferrato, Guardiagrele, Lanciano, Casoli e Palombaro. Di seguito gli agriturismi e ristoranti che aderiscono:

Za’ Culetta (Rocca San Giovanni)

La Brocca (San Martino sulla Marruccina)

Cuore Rosso (Altino)

Fattoria dell’Uliveto (Scerni)

Osteria La Frasca (Scerni)

Il Vecchio Moro (Torricella Peligna)

Aia Verde (Pizzoferrato)

Colle Tripio (Guardiagrele)

Caniloro (Lanciano)

Travaglini (Casoli)

Trattoria del Pagano (Palombaro)

Il Grappolo d’Oro (Lanciano)