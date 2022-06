CSA, progetto ecovalorizzatore: incontro con cittadini e associazioni

CITTÁ SANT’ANGELO – Si è tenuto questo pomeriggio, presso la sala conferenze Osvaldo Mazzocchetti del Centro Commerciale Ibisco, il secondo di una serie di incontri pubblici con i cittadini indetti dal Sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, che dichiara “Prosegue l’interlocuzione e questa volta con gli attori principali, ossia gli ingegneri ambientali del territorio per far comprendere al meglio le dinamiche di questo progetto ai cittadini. Una democrazia partecipata che rende il cittadino protagonista insieme a noi per riuscire ad entrare in maniera minuziosa e dettagliata nel merito di questo progetto, considerandone anche la ricaduta sul territorio”.

Un tavolo di approfondimento oltre che un’importante occasione di ascolto alla quale Ambiente S.p.A. ha nuovamente partecipato, stavolta insieme agli esperti e tecnici di settore, al fine di poter con loro al meglio approfondire temi fondamentali relativi all’economia circolare e transizione green oltre che alle potenzialità ed al valore legato al concetto di energia rinnovabile ed alle nuove risorse energetiche.

L’assemblea ha rappresentato un’occasione fondamentale, attraverso gli interventi degli ingegneri Marco Sciarra, Eleonora Ballerini, Lorenzo Giansante, Marco Di Zio, Giovanna Brandelli e l’agronomo Ugo Della Rovere per poter illustrare in maniera quanto più dettagliata il progetto relativo alla realizzazione di un Ecovalorizzatore, impianto ecologico avanzato per la produzione di fonti rinnovabili, quali compost di qualità e biometano attraverso il trattamento ed il recupero del residuo organico di provenienza domestica.

Nel corso dell’incontro il Presidente di Ambiente S.p.A Massimo Papa ha inoltre presentato l’ipotesi progettuale dell’impianto, affermando “Stasera abbiamo presentato il progetto dell’Ecovalorizzatore sia sotto un aspetto tecnico che un aspetto estetic. Siamo infatti convinti della validità tecnica del progetto, ma oltre questo riteniamo l’estetica del sito un elemento assolutamente fondamentale per la riqualificazione della zona. Riteniamo, inoltre, che nel comprensorio dell’impianto debbano esserci spazi verdi, aree picnic, zone per jogging che possano rappresentare luoghi di ampia fruibilità per i cittadini del territorio”.

Focus dell’incontro odierno un minuzioso approfondimento tecnico tenuto dai relatori partecipanti i quali, partendo dalle caratteristiche tecniche dell’Impianto, ne hanno inteso esaminare ogni aspetto in termini di funzionamento e relativa logistica, sicurezza dei processi di produzione interni ed esterni, urbanistica, oltre che effettuare un’attenta valutazione riguardo impatto ecologico ed il valore ambientale per il territorio.

Il progetto, come già annunciato nel precedente incontro dello scorso 20 Maggio, si inserisce a pieno titolo nell’ottica dei principi cardine dell’economia circolare e degli adempimenti europei, raccogliendo il pieno consenso delle principali rappresentanze ambientaliste, tra le quali Legambiente e WWF, che hanno sostenuto ed accolto con entusiasmo la risposta del territorio ad una tendenza europea, ma anche nazionale, ormai incontrastabile, che impone nei prossimi 15 anni al nostro Paese un adeguamento agli sfidanti obiettivi europei, prevedendo una riduzione al 10% dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani (ad oggi al 22%) ed il raggiungimento di un target di riciclo pari al 65% (ad oggi al 45%).