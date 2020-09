Cronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 3 settembre

Notizie del 3 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 30 sono i ricoverati, 1 persone in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 3 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 2 settembre parlava di 24 nuovi positivi, 30 ricoverati, 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 399sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 2002 i guariti/dimessi, 430 i positivi.

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

Il Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha dichiarato che non si può escludere che non ci saranno contagi ma la scuola sarà comunque sicuro. A febbraio l’Italia era uno dei Paesi più in difficoltà al mondo ma poi ha saputo reagire. Ora la condizione non facile ma le reti sanitarie sono in sicurezza.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha reso noto che nelle ultime ore è stato reso definitivo il contratto tra la Commissione Europea e Astrazeneca e che le prime dosi potrebbero esser già disponibili entro la fine del 2020.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza durante l’informativa al Senato, tornando sull’ordinanza che prevedeva la sospensione delle attività di ballo e le mascherine tra le 18 e le 6 di mattina, ha dichiarato che il Governo non aveva mai autorizzato la riapertura delle discoteche. Alcune Regioni si sono avvalse della facoltà di introdurre misure proprio.