“Croci di vetta in Appennino”: presentazione del libro a L’Aquila

L’AQUILA – In collaborazione con la Fondazione Carispaq, giovedì 30 marzo 2023 alle ore 18.00, presso la sede della Sezione Cai dell’Aquila (Via Sassa n. 34), verrà presentato il volume «Croci di vetta in Appennino».

Il lavoro, frutto della certosina ricerca dell’autrice Ines Millesimi, con l’apporto di tanti appassionati che hanno collaborato alla redazione delle schede, cataloga e analizza – dal punto di vista alpinistico, storico, antropologico e artistico – le tante croci di vetta che costellano le cime dell’Appennino.

Segno della Cristianità e per questo degno di rispetto, certamente, ma anche controversa apposizione “colonizzatrice” di luoghi che molti vorrebbero non occupati da simboli identitari, di alcuna natura.

La presentazione del volume sarà l’occasione per approfondire un tema caro, per un verso o per l’altro, a tutti gli appassionati di montagna.

All’evento seguirà un rinfresco con un brindisi di saluto.