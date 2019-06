Croce Rossa Pescara aderisce a “Salva una vita, Share your blood!”

Tra i Comitati aderenti alla Campagna della CRI per la “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”. I volontari saranno in Piazza Primo Maggio dal 14 al 16 giugno

PESCARA – Un’ora dedicata alla donazione del sangue può salvare la vita di tre persone. Eppure in Italia solo il 2,5% della popolazione è donatrice di sangue e la strada per diffondere in modo capillare la cultura della donazione è ancora lunga. La Campagna nazionale della Croce Rossa Italiana, che parte in occasione del Blood Donor Day 2019, sabato 14 giugno,mira ad aumentare la consapevolezza del valore della donazione del sangue e ad incoraggiare le persone a compiere un gesto nobile.

In piazza Primo Maggio, a Pescara, Sabato prossimo, dalle 17:30 in poi, i volontari CRI del Comitato di Pescara, così come succederà in altre 120 piazze italiane, sensibilizzeranno i cittadini sull’importanza di donare con iniziative che punteranno a coinvolgere i ragazzi, i donatori di domani, con attività ludiche ricreative.

Secondo gli ultimi dati demografici la maggioranza dei donatori appartiene alla fascia di età compresa tra i 30 ed i 55 anni, di qui la necessità di avvicinare anche i più giovani.

Chi può donare? Come e quando farlo? A cosa può servire il nostro sangue? Dove c’è più bisogno? La Croce Rossa Italiana risponderà a questa ed altre domande per cercare di abbattere il muro di pregiudizi e di timori che ancora oggi ostacolano una corretta informazione sulla tematica. Inoltre il World Blood Donor Day sarà l’occasione per una raccolta straordinaria in molte città italiane sia attraverso le Emoteche CRI che grazie all’apertura straordinaria dei centri di raccolta sangue CRI come quello dell’Aquila e quello di Roma.

L’obiettivo sarà far conoscere il mondo della donazione del sangue a 360°: gli usi che le componenti del sangue, separate, possono avere per i più diversi scopi medici, il fabbisogno di sangue nelle varie zone del paese, le indicazioni su quali siano le caratteristiche che rendono una persona idonea a poter donare e informazioni pratiche su come e dove donare.

Ecco alcune delle principali città che aderiscono alla Campagna: Roma, L’Aquila, Firenze, Napoli, Torino, Reggio Emilia, Genova, Palermo, Cosenza, Foggia, Bari, Salerno, Reggio Calabria, Benevento, Livorno, Pescara, Rieti, Sondrio, Ascoli Piceno, Cuneo, Messina, Trapani, Perugia, Sassari, Olbia, Pavia, Rimini, Teramo.