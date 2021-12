Al Teatro Fenaroli di Lanciano la serata conclusiva di “Crescendo”

L’edizione 2021 di “Crescendo” si chiuderà il 19 dicembre. Per l’occasione arrivati anche i messaggi di Mara Carfagna e di Laura Boldrini

LANCIANO – Domenica 19 dicembre si conclude in bellezza la terza edizione della stagione musicale “Crescendo. La musica come non l’avete mai vista” organizzata dall’Associazione Musart al Teatro Fenaroli di Lanciano, con il concerto “L’arte di essere donne” a cura del quartetto di flauti FATA.

L’edizione 2021, interamente dedicata alle Donne attraverso l’intervista a personaggi di spicco del panorama nazionale – quali la musicista Leila Shirvani e la campionessa di apnea Ilenia Colanero – che hanno trasmesso storie di vita ispiratrici ed un messaggio di solidarietà nei confronti delle vittime di violenza, sarà coronata dai contributi – tramite videomessaggio – di Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, di Laura Boldrini, già Presidente della Camera dei Deputati, e di Michela Marzano, scrittrice, saggista, docente di Filosofia presso l’Università Sorbonne di Parigi e collaboratrice del quotidiano La Stampa.

Un appuntamento imperdibile per la cultura e la musica: una riflessione sul tema della parità di genere oggi, sulla strada percorsa e sulle sfide future accompagnata da un programma musicale eclettico, fresco, innovativo. Il quartetto di flauti FATA interpreterà, infatti, in chiave teatrale a tratti poetica a tratti ironica, la figura femminile nella storia, raccontando con musiche da Vivaldi a Verdi a musiche da film come, nei secoli, le donne siano state viste, additate, stereotipate.

La serata sarà introdotta e moderata dalla giornalista Licia Caprara, da anni attivista per le donne sul territorio abruzzese.

Appuntamento domenica 19 dicembre alle 17,30 al teatro Fenaroli con l’evento “L’arte di essere… Donne”.

Per maggiori informazioni sulla stagione concertistica e sui biglietti sono attive le pagine Facebook e Instagram “Associazione Culturale Musart”.