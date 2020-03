CPO Giulianova, rinviato per emergenza Coronavirus l’evento “La visione felliniana”

Rinviato a data da destinarsi l’evento “La Visione Felliniana” organizzato dalla Cpo di Giulianova per domenica 8 marzo

GIULIANOVA – La Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova, nell’ambito delle misure di contenimento adottate a livello nazionale in relazione all’emergenza coronavirus, comunica che è stato rinviato a data da destinarsi l’evento dal titolo “La Visione Felliniana” con la partecipazione dello scrittore Jamshid Ashough, in programma domenica 8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna, alle ore 17.30, nella Sala Buozzi di Giulianova Alta.