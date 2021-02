Covid, zona rossa per le Province di Pescara e Chieti: ecco da quando

Per il Comitato Scientifico Locale troppo altro il numero di nuovi contagi nei due territori, anche a causa della variante inglese

PESCARA – Il presidente della Regione, Marco Marsilio, firmerà a breve un’ordinanza che istituirà a partire da domenica 14 febbraio la zona rossa nelle province di Pescara e Chieti.

La decisione è arrivata a seguito della riunione del Comitato tecnico scientifico locale che si è tenuta ieri sera e che ha preso in esame la difficile situazione epidemiologica nelle Province di Chieti e Pescara, legata all’aumento dei contagi da coronavirus in detti territori, anche a causa dell’alta incidenza della variante inglese.

Nei giorni scorsi era stata disposta la zona rossa per i Comuni di Pescara, Spoltore, Francavilla al Mare e Montesilvano e prima ancora per Torre da Casauria, San Giovanni Teatino ed Atessa. In questi é già in vigore il divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; il divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali; il rigoroso rispetto delle regole vigenti sul contingentamento d’ingresso in tutte le attività commerciali.