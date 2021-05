Covid, vaccinazioni over 80 a Chieti: l’appello del Sindaco

Pfizer al vecchio ospedale. Il sindaco: “Mi appello perché i cittadini appartenenti a questa fascia di età si presentino”

CHIETI – “Mi unisco all’appello del manager della Asl di Chieti che mi avvisa di avere a disposizione 50 dosi di vaccino Pfizer da somministrare a cittadini ultraottantenni che non hanno ancora fatto il vaccino – così il sindaco Diego Ferrara – È indispensabile che si sottopongano alla copertura vaccinale, soprattutto in questa fase di svolta della campagna vaccinale. Una porzione sempre più ampia di cittadinanza ha risposto alla vaccinazione, restano, però, ancora molti ultraottantenni che non hanno aderito, domani potranno farlo senza alcun tipo di barriera in una sorta di open day che nasce proprio dall’esigenza di raggiungerli e proseguire con le altre fasce di età e categorie”.