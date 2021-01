Covid, reclutamento di medici alla Asl Chieti: come fare domanda

Il Bando é rivolto a specializzandi in Medicina interna, Pediatria e Igiene epidemiologica. Termine presentazione domande: 10 gennaio 2021

CHIETI – Sul sito della Asl 2 Lanciano – Vasto – Chieti é stato pubblicato un bando urgente per il reclutamento di laureati in Medicina e chirurgia specializzandi in Medicina interna e discipline area medica, in Pediatria e Igiene epidemiologia e sanità pubblica per le attività connesse all’emergenza sanitaria per Covid-19

L’avviso urgente è pubblicato nella sezione “Avvisi e concorsi”.

E’ previsto un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa fino al perdurare dello stato di emergenza e comunque fino al 31 marzo 2021 salvo proroghe e un impegno orario settimanale di 36 ore.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 10 gennaio 2021.