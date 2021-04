Il 26 aprile i professionisti del settore protesteranno a Roma contro la mancanza di indicazione di una data per la ripartenza

REGIONE – Lunedì 26 aprile dalle ore 12 davanti alla sede della Camera dei Deputati, in piazza Montecitorio a Roma, i professionisti del settore Matrimoni ed Eventi Privati terranno una manifestazione di protesta contro la mancanza di indicazione di una data per la ripartenza per le attività del comparto.

Ad organizzarla, in contemporanea con altri 11 capoluoghi di Regione, UNANIME – la confederazione delle associazioni di categoria del settore Matrimoni ed Eventi –, in collaborazione con Filiera Eventi Unita e, per la piazza di Roma con Insieme per il Wedding.

“Il governo – spiega la Delegazione di Federmep Abruzzo – ha indicato date per ogni tipo di attività, ma non per i matrimoni e gli eventi privati. Una decisione incomprensibile che rischia di bruciare anche la stagione estiva, dopo 14 mesi di inattività. Tanto più incomprensibile perché non è stato preso in considerazione il protocollo per la ripartenza che abbiamo consegnato alla Conferenza delle Regioni. Per questa ragione saremo davanti a Palazzo Montecitorio per sollecitare il Governo a raccogliere il nostro appello e a far sentire la voce di un comparto che merita rispetto”.

Tre le richieste sul tavolo: oltre a una ripartenza immediata dei matrimoni e degli eventi, l’ampliamento del fondo a sostegno delle imprese del settore istituito dal Decreto Sostegni e una accelerazione nella liquidazione dei ristori.

Sullo sfondo una class action per il risarcimento dei danni subiti.

“Siamo professionisti responsabili, attenti ad ogni dettaglio. Compresa la sicurezza per i nostri clienti. Dopo oltre un anno di inattività chiediamo una cosa straordinaria: ricominciare a lavorare”, conclude la Delegazione Territoriale Federmep Abruzzo.