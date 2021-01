Covid-19, a l’Aquila “Screening per lo sport”: ecco quando

Il 28 e 29 gennaio dirigenti, tecnici, accompagnatori e atleti potranno sottoporsi a test antigenico rapido, gratuito e su base volontaria

L’AQUILA – Prenderà il via domani, giovedì 28 gennaio, e proseguirà anche venerdì 29, la campagna “Screening per lo sport” promossa dal Comune dell’Aquila. In vista della ripresa delle attività agonistica dirigenti, tecnici, accompagnatori e atleti, soprattutto quelli impegnati in sport di contatto, potranno sottoporsi a test antigenico rapido, gratuito e su base volontaria, per tornare sui campi da gioco in sicurezza.

Nelle due giornate sarà possibile sottoporsi al tampone, dalle 15 alle 18, presso il Musp di via Ficara (ex Asilo Il Viale). Il primo appuntamento sarà dedicato alle società rugbistiche del territorio a seguito della richiesta giunta dal comitato regionale della Federazione italiana rugby, per tramite del presidente Giorgio Morelli. Le prossime iniziative saranno dedicate alle altre società sportive che ne faranno richiesta.

“Dopo il monitoraggio sulla popolazione studentesca seguìto alle festività natalizie e dedicato a coloro che hanno ripreso l’attività didattica in presenza, abbiamo ritenuto opportuno promuovere una nuova iniziativa dedicata ai ragazzi che, ai sensi delle normative vigenti e dei protocolli emanati dalle singole federazioni, potranno tornare a fare sport. Da quasi un anno, ormai, – salvo brevissime parentesi – i nostri giovani sono costretti a rimanere in casa e, spesso, gli unici contatti con l’esterno sono possibili solo attraverso un computer. Consentire loro di tornare sui campi da gioco e nelle palestre nella maniera più sicura possibile è un dovere istituzionale per agevolare sia il recupero di una socialità messa a dura prova dalla pandemia sia un benessere che solo l’attività fisica può garantire”, dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Abbiamo riscontrato positivamente e con celerità l’istanza giunta dalla Fir ma l’unità di crisi comunale è a disposizione di tutte le società sportive che ritengono utile testare i propri tesserati ed è pronta a fornire il proprio contributo perché sia garantita tranquillità ai ragazzi e alle loro famiglie”, conclude il primo cittadino.

Gli interessati dovranno portare con sé tessera sanitaria, documento d’identità, e il modulo con il consenso informato, stampato e firmato, compilabile al link https://bde.comune.laquila.it/screening/modulo presente anche sul sito internet del Comune dell’Aquila nella pagina dedicata allo screening scolastico della sezione “Coronavirus, le informazioni del Comune” (https://www.comune.laquila.it/pagina1961_screening-per-gli-studenti.html ), dove è pubblicato anche il modulo cartaceo in pdf.