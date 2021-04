Covid, L’Aquila: divieto di consumo di bevande alcoliche in spazi pubblici

Dal 12 al 19 aprile vietato il consumo il consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici all’aperto dopo le 18,30 e fino alle 5

L’AQUILA – Con ordinanza dell’11 aprile il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha disposto che a partire da domani, lunedì 12 aprile e fino al 19 aprile, salvo proroga e diversi provvedimenti, nel territorio comunale dell’Aquila sarà vietato il consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici all’aperto dopo le 18,30 e fino alle 5 del mattino; sarà altresì vietato stazionare, sempre negli stessi orari, nelle aree generalmente dedicate alla movida.

“So che la stanchezza è tanta, -scrive il Sindaco sul profilo ufficiale Facebook- ma l’incidenza dei casi, in quest’ultima settimana è in crescita e nessuno di noi può permettersi di disperdere tanto sacrificio, ritrovandosi di nuovo in zona rossa. Il provvedimento tutela la nostra comunità, le nostre famiglie e gli esercizi commerciali che devono assolutamente, e in condizioni di sicurezza, tornare all’attività.Vanno rispettate le regole. Tutti devono rispettarle, anche i vaccinati”.