Covid, Lanciano: raccolta fondi per test salivari per i più piccoli

I test salivari sono destinati scuole dell’infanzia. Si può contribuire effettuando un bonifico intestato a Officina Lanciano

LANCIANO – Officina Lanciano, associazione nata come laboratorio di idee e progetti per i cittadini, lancia una raccolta fondi per l’acquisto di test salivari da effettuare sui bambini della scuola dell’infanzia. “Negli asili – spiega la presidente Dalila Di Loreto – è stato dimostrato che il virus circola e si sono verificati importanti casi di contagio con conseguente chiusura dei plessi scolastici. I bambini tra i 3 e i 6 anni non portano la mascherina e il loro distanziamento, nonostante il lavoro, l’attenzione e la dedizione delle maestre, diventa complicato, se non impossibile”.

Per questo l’associazione che si pone tra i suoi obiettivi anche quello di contrastare la diffusione del Covid 19, lancia un’operazione a tutela dei più piccoli che al momento non possono essere vaccinati e per i quali è molto difficoltoso procedere con i tamponi. Considerando anche che ricerche e studi italiani hanno introdotto, come screening, i test salivari la cui valenza di certo non sostituisce il tampone molecolare, ma può rappresentare un esame di rapida e soprattutto facile soluzione per tentare di campionare i bambini in caso di necessità.

“A causa dell’attuale pandemia – prosegue la presidente – i bambini hanno pagato un prezzo importante in termini individuali e sociali per avere subìto, anche in quest’ultimo anno scolastico, repentine interruzioni alla frequentazione in presenza ed ai rapporti sia con le educatrici che con i coetanei. La speranza è di contenere questo disagio il più possibile ed aiutare i bambini e le loro famiglie. Il governo sta approntando la vaccinazione di massa. Noi vorremmo fare la nostra piccola parte a livello locale con questa iniziativa. Con un piccolo aiuto da parte di tutti quelli che potranno, vorremmo contribuire a contrastare la diffusione del Covid nei luoghi dell’infanzia”. Con la raccolta fondi, Officina Lanciano intende acquistare il maggior numero possibile di test salivari. Test che verranno distribuiti ai responsabili Covid delle varie scuole dell’infanzia di Lanciano, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022. Se l’iniziativa avrà successo, inoltre, non si esclude la possibilità di estenderla anche ad altri plessi del territorio frentano. Ad oggi, i test salivari costano circa 10 € più iva cadauno. Si può contribuire a sostegno dell’iniziativa, con qualunque importo, effettuando un bonifico sul c/c intestato ad “Officina Lanciano”, al seguente IBAN: IT46H0306909606100000176363; causale: contributo acquisto test salivari.