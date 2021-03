Covid, a Cugnoli e Alanno scatta la vaccinazione over 80

Il 4 marzo presso la palestra comunale in Via XX Settembre ad Alanno verranno somministrate le prime dosi di vaccino

CUGNOLI – Prosegue la campagna vaccinale per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19 nei comuni della Provincia di Pescara indirizzata alla categoria degli ultraottantenni; il Sindaco del Comune di Cugnoli, Lanfranco Chiola, in collaborazione con il Sindaco del Comune di Alanno, Oscar Pezzi, con il coordinamento del dott. Roberto Salerni, Dirigente della Direzione Medica P.O. Popoli ASL di Pescara, hanno condiviso la scelta di organizzare un punto vaccinale presso la palestra comunale in Via XX Settembre ad Alanno che, rappresenta un luogo di baricentro tra i due territori comunali.

Secondo le attuali modalità organizzative in corso di completa delineazione, giovedì 4 marzo 2021, verranno somministrate – presso questo punto vaccinale – le prime dosi di vaccino anti covid-19, destinate ai residenti ultraottantenni nei Comuni di Cugnoli e di Alanno, secondo l’ordine di registrazione alla manifestazione di interesse dichiarata da ciascun cittadino sul portale Sanità della Regione Abruzzo.

“Ringrazio il mio collega di Alanno e il dott. Salerni – commenta il Sindaco di Cugnoli Lanfranco Chiola – grazie alla collaborazione interistituzionale tra la Asl di Pescara ed i Comuni sarà possibile far partire la campagna vaccinale contro il Covid-19 (Coronavirus) anche nei ns. territori.”.