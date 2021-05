Covid, Chieti: nel weekend dati in continuo miglioramento

Il Sindaco: “Di questo va dato atto a tutta la comunità che adotta comportamenti di tutela e prevenzione esemplari”

CHIETI – ll Dipartimento Prevenzione della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti ha comunicato i dati Covid relativi alla sola città di Chieti registrati in città, attraverso la rilevazione di tamponi molecolari nel fine settimana.

È pari a 0 il numero dei positivi, 5 le quarantene e 10 i guariti.

“I dati continuano migliorano nella nostra città e di questo va dato atto a tutta la comunità che adotta comportamenti di tutela e prevenzione esemplari – illustra il sindaco Diego Ferrara – Continua il miglioramento della curva, ma dobbiamo continuare a fare attenzione finché non si sentirà in modo più incisivo l’effetto benefico dei vaccini. Aspettiamo di vedere cosa accadrà con le scuole tornate in presenza, da qui l’invito alle famiglie a responsabilizzare i ragazzi, affinché si preservano dal contagio. Il ritorno avviene in ottemperanza alle disposizioni governative, ma teniamo alta l’attenzione perché le scuole restino il più possibile franche dal virus, questo nella consapevolezza che va considerato anche l’impatto psicologico sui ragazzi della lunga permanenza in Dad, oltre ai disagi organizzativi per le famiglie. Per questo a loro tutti mi sento di dire forza e attenzione. Abbiamo combattuto un’ondata particolarmente virulenta a causa del dilagare della variante inglese per la cui diffusione la nostra comunità ha segnato un primato. La responsabilità mostrata fin qui è encomiabile, segno che abbiamo capito che per combattere la pandemia bisogna collaborare e rispettare le regole”.

Come viene indicato nella circolare del ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 il periodo di quarantena è di 14 giorni, ma potrà essere abbreviato qualora il 10º giorno il contatto si sottoponga al tampone nasale e faringeo per la ricerca del virus, con metodica molecolare o antigienica. In tal caso il rientro in comunità potrà avvenire all’esito negativo dell’esame; dunque la durata della quarantena può avere tempistiche differenti, in quanto è subordinata all’effettuazione o meno del tampone al termine della stessa.

L’Amministrazione raccomanda la massima attenzione e il rispetto delle regole principali per evitare il contagio, a partire dal corretto utilizzo della mascherina che non deve mai mancare, oltre all’igiene delle mani e al distanziamento richiesto dai protocolli.