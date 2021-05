Covid, ‘Chi Ama Chieti’ e ‘Chieti C’è’ ringraziano il Centro Trasfusionale

I gruppi civici ringraziano chiunque si stia prodigando affinché la campagna vaccinale proceda con intensità ed efficacia

CHIETI – Nelle ultime due settimane il Centro Trasfusionale del locale nosocomio sta provvedendo, presso la propria struttura, alla somministrazione dei vaccini covid per i malati fragili.

“Parliamo di una categoria sociale che necessità senz’altro di un ambiente protetto e sicuro per tale fondamentale attività, condizione questa completamente garantita sia dalla location che dalla massima attenzione dello staff del reparto e della coordinatrice, la dottoressa Patrizia Di Gregorio.

In tale contesto è quotidiano anche il supporto dell’associazione ‘A.MA.R.E. ONLUS’ e del comitato ‘Famiglie Malattie Rare’ in relazione alla raccolta dei dati ed all’assistenza per la compilazione della modulistica” le parole dei capigruppo in consiglio comunale di ‘Chi Ama Chieti’ e ‘Chieti C’è‘ Silvia Di Pasquale e Vincenzo Ginefra.

“Il nostro intergruppo civico ringrazia tutto il personale sanitario, le associazioni di volontariato ed, in generale, chiunque si stia prodigando affinchè la campagna vaccinale proceda con intensità ed efficacia”.