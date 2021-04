Covid, centro vaccinale a Vasto: le impressioni del consigliere Smargiassi

“Il servizio sembra funzionare bene, ho suggerito migliorie per agevolare l’attesa ed evitare assembramenti all’esterno”

VASTO – “Sono soddisfatto che finalmente anche a Vasto sia stato attivato un centro Vaccinale presso il Palazzetto dello Sport cittadino. Ringrazio il personale sanitario, la protezione civile, la polizia municipale e i tanti volontari per l’enorme lavoro che stanno svolgendo e che oggi ho potuto constatare con i miei occhi, nel corso della visita informale che ho effettuato nella struttura. Una volta entrati nella struttura il servizio è efficiente e funzionale. Ma, come ogni ‘primo giorno’, ci sono delle criticità da sanare per l’attesa all’esterno. Piccole migliorie che ho personalmente suggerito al Sindaco Menna, anch’esso presente, e alle forze dell’ordine sul posto. Ho suggerito di allestire fuori dal palazzetto dei gazebo che riparino le persone in attesa dal freddo e dalla pioggia, che su Vasto è prevista nel fine settimana. Inoltre per evitare assembramenti davanti all’ingresso ho chiesto che sia disposto un corridoio a transenne e che all’addetto all’entrata sia fornito un megafono, così da evitare che, per sentire il proprio nome, gli utenti si accalchino davanti all’ingresso.

Sono piccoli interventi ma fondamentali per consentire agli utenti e agli addetti ai lavori un servizio decisamente migliore. Il primo giorno è di rodaggio ma, già da domani, alcune mancanze all’esterno non potranno più essere tollerate. Parliamo, infatti, di utenti anziani che devono essere tutelati al meglio. Ovviamente anche i cittadini devono fare la propria parte rispettando le regole e soprattutto gli orari. Il mio appello va proprio a loro: recarsi sul posto una o due ore prima dell’appuntamento previsto non darà a nessuno la possibilità di ‘anticipare’ la somministrazione, ma recherà soltanto danno affollando più del previsto la fila. A questo scopo ho chiesto al Sindaco di predisporre degli agenti di Polizia Municipale che controllino l’orario delle prenotazioni dei presenti per fungere da filtro già all’ingresso. Mi auguro che i vastesi accolgano questa richiesta e che al contempo le istituzioni preposte migliorino il servizio di attesa. Lavorare come una squadra è l’unica opzione possibile per garantire a tutti il miglior risultato” così il consigliere regionale Pietro Smargiassi (M5S).