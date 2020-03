Covid-19, a Vasto oggi altri cinque casi di contagio

Tra i 5 nuovi positivi 3 appartengono allo stesso nucleo familiare ed erano in quarantena. Si stanno ricostruendo i contatti degli altri 2

VASTO (CH) – Il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, aggiorna la cittadinanza in merito alla situazione in città con riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19. “Sono stato informato – ha detto il sindaco Menna – dalla Asl che oggi a Vasto si registrano 5 nuovi casi positivi. Tre soggetti, già in quarantena e sotto osservazione domiciliare, appartengono allo stesso nucleo familiare. Per il quarto e il quinto caso invece la Asl sta ricostruendo gli spostamenti e i contatti”.

Il primo cittadino ha, infine, lanciato un nuovo messaggio alla cittadinanza invitandola a prendere coscienza di una situazione delicatissima per la cui soluzione ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo: “Le restrizioni a cui siamo sottoposti sono un sacrificio ben minore rispetto all’instancabile servizio che tanti concittadini stanno prestando, senza sosta da giorni, nell’ospedale, nell’attività di medicina di base, farmacisti, forze dell’ordine e volontari di protezione civile. Dobbiamo mantenere alta la guardia, azzerando i pericoli di contagio proseguendo in un comportamento di rigoroso rispetto delle prescrizioni. Usciremo da tutto questo insieme”.