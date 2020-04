Coronavirus, chiesto nuovo treno sulla linea Sulmona – Roma

Il Consigliere regionale della Lega La Porta ha chiesto che venga riattivato un treno regionale veloce nelle prime ore della mattina

SULMONA (AQ) – Antonietta La Porta, Consigliere regionale del gruppo della Lega ha inviato una richiesta indirizzata al Presidente regionale Marco Marsilio, al Sottosegretario ai Trasporti Umberto D’Annuntiis e al Direttore Servizio Trasporti Emidio Primavera, con lo scopo di attivare un nuovo treno “Regionale veloce” da Sulmona a Roma, per favorire gli spostamenti dei cittadini che dalla Valle Peligna e dalla Marsica si recano quotidianamente nella capitale.

La Sangritana s.p.a ha infatti sospeso tutti i collegamenti da Sulmona a Roma sulla base delle disposizioni governative circa le misure di contenimento del Coronavirus, che hanno esteso a tutto il territorio nazionale la richiesta di evitare gli spostamenti se non per comprovati motivi di lavoro, gravi problemi di salute o ritorno presso la propria residenza/domicilio.

Secondo a Porta, però, l’uso del treno da parte delle persone obbligate agli spostamenti di lavoro/necessità sarebbe il mezzo di trasporto più idoneo a far rispettare tutte le raccomandazioni in materia di contenimento del rischio pandemia perché consente sicuramente una più efficace ed efficiente gestione delle distanze di sicurezza tra le persone.

Ha pertanto chiesto ai massimi vertici regionali di valutare la possibilità di inserimento di un nuovo treno Regionale Veloce in anticipo rispetto alla partenza del treno 3225 (partenza 6.19 arrivo 8.45), dalla stazione di Sulmona con un nuovo treno che arrivi a Roma nella fascia oraria che va dalle 7.30 alle 7.45. Il nuovo treno consentirebbe così agli utenti di arrivare a Roma in un orario più consono agli obblighi dei dipendenti pubblici e privati, viaggiando in una condizione di maggiore sicurezza.