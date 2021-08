“Cott’e magnate”, alla scoperta del nuovo brano di Banda Piazzolla

VASTO – Dal 2 agosto è disponibile il videoclip il nuovo simpatico video di Banda Piazzolla “Cott’e magnate”; un semplice modo di dire in cui traspare il concetto di società liquida del sociologo Zygmunt Bauman, ovvero per dirla come lui, “la convinzione che il cambiamento è l’unica cosa permanente e che l’incertezza è l’unica certezza”. Andiamo a scoprire più da vicino il significato del brano e altre iniziative di Banda Piazzolla.

Come è nata l’idea di questo nuovo brano?

Questa canzone nasce, come in altri nostri lavori, dal desiderio di dare un volto, un respiro musicale agli antichi detti popolari; quasi a volerli attualizzare per scoprire se hanno ancora da insegnarci qualcosa.

Come la pandemia ha influenzato il concetto di “società liquida”?

Sicuramente la pandemia ha esasperato ancora di più le nostre insicurezze e fragilità per cui le uniche soluzioni per l’individuo senza punti di riferimento sono 1) l’apparire come valore e 2) il consumismo, cioè le basi della “società liquida”.

C’è un messaggio che la Banda Piazzolla sente di dire alla società di oggi e in particolare ai giovani?

Soprattutto è ai giovani che Banda Piazzolla vorrebbe ampliare gli orizzonti cercando di dare uno spaccato della nostra società nel passato; magari per dare loro la possibilità di capire meglio quella attuale.

Avete già in cantiere un prossimo brano? potete anticiparci qualcosa?

Ci sono due brani in cantiere. Uno che uscirà con il video a settembre sulla tradizione della vendemmia intitolato “L’uva a cazzarelle” e l’altro a novembre sulla raccolta delle olive dal titolo “Jamme a coje l’alive”