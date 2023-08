Costa dei Trabocchi, disponibile la nuova brochure dedicata alla mobilità

La brochure, con tantissime novità in tema di infomobilità, sarà distribuita nei prossimi giorni presso le attività turistiche

SAN VITO CHIETINO – Da oggi, mercoledì 9 agosto 2023, è disponibile la nuova versione della brochure dedicata a “Costa dei Trabocchi MOB”, il progetto, giunto alla quinta annualità, promosso da Camera di commercio Chieti Pescara, GAL Costa dei Trabocchi, Legambiente Abruzzo e Polo Inoltra – Trasporti e Logistica allo scopo di favorire la cultura della mobilità sostenibile e sperimentare nuove tipologie di fruizione del territorio della Costa dei Trabocchi.

Tante le novità dell’edizione 2023, a partire dall’aggiunta di servizi cicloturistici con biciclette dedicate per diversamente abili lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi e le Green HUB e la realizzazione di informazioni turistiche accessibili con il progetto Bike to Coast for everyone promosso dalla Regione Abruzzo e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con i comuni della Costa dei Trabocchi, ANFASS e Legambiente Abruzzo.

Migliora anche l’infomobilità nella Costa dei Trabocchi, con una piattaforma dati fruibile e accessibile da smartphone e web in grado di indirizzare i passeggeri verso i servizi di trasporto collettivo e l’aggiornamento dei materiali informativi con l’indicazione nel pieghevole dell’elenco dei trabocchi da Ortona a San Salvo.

Nei prossimi giorni presso tutti gli Uffici di Informazione Turistica, nelle strutture turistiche, nei ristoranti, nei camping e nei punti di noleggio bike sarà distribuita la brochure.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare:

www.costadeitrabocchimob.it

https://www.chpe.camcom.it/pagina396_costa-dei-trabocchi-mob.html