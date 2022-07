Corso specializzazione ITS Agroalimentare di Teramo 2022-24

TERAMO – La Fondazione Istituto Tecnico Superiore – Nuove Tecnologie per il “Made in Italy” – Sistema Agroalimentare di Teramo seleziona fino a 30 giovani e adulti per l’iscrizione e la frequenza al percorso formativo per il Biennio 2022-2024: “Tecnico Superiore per la valorizzazione Digital e Green delle Produzioni Agroalimentari” con un’offerta formativa ampliata ed adeguata alle sempre più differenti esigenze provenienti dal mondo delle imprese: una scelta – post diploma – orientata alla formazione per il lavoro.

Dopo il successo riscontrato dai precedenti cicli, la Fondazione ITS di Teramo ha pubblicato la sua offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore della durata biennale, che contribuisce a ridare slancio al comparto Agroalimentare regionale, impegnandosi nella formazione di figure professionali con competenze tecnico-operative e gestionali di alto livello.

Il corso, della durata di 1.800 ore (1.000 ore di didattica e 800 di stage/tirocinio), mira a fornire tutta una serie di competenze e conoscenze necessarie ai futuri Tecnici Agroalimentari per affrontare le nuove sfide poste dall’evoluzione del contesto economico attuale con particolare attenzione alla digitalizzazione delle imprese e alla sostenibilità ambientale.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della fondazione alla pagina: https://www.itsagroalimentarete.it/index.php?id=6&itemid=181