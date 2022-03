Corso di Filosofia Attiva a Pescara con 12 incontri settimanali

Mercoledì 16 marzo 2022 con orario a scelta (18,30 oppure 19,30) è possibile prenotare il posto tramite e-mail (posti limitati)

PESCARA – Mercoledì 16 marzo 2022 Nuova Acropoli Pescara promuove il nuovo Corso di Filosofia Attiva. La presentazione ad ingresso libero si terrà presso la sede dell’associazione in Piazza Duca d’Aosta n. 31 in uno di questi due orari: 18,30 oppure 19,30.

“Vorresti anche tu un mondo più etico? Mettiti in gioco per costruirlo insieme a noi attraverso la Filosofia Attiva. In realtà siamo tutti “filosofi” quando non possiamo fare a meno di chiederci quale finalità abbia la nostra vita, come poter essere felici o cambiare ciò che non va nel mondo. La Filosofia Attiva ci aiuta a trovare la strada per ricercare piccole o grandi risposte, ma soprattutto ci spinge a mettere in azione, nella vita quotidiana, i nostri migliori valori. In questo percorso di 12 incontri muoverai i primi passi tra le idee di Socrate, Platone, Buddha, Confucio, gli Stoici e tanti altri pensatori d’Oriente e d’Occidente, scoprendo quanto possano insegnarci ancora oggi. E incontrerai compagni di avventura con cui realizzare progetti di volontariato per la tua città per “essere utili dove necessita”. Posti limitati”.

