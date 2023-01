Corso di Filosofia Attiva a L’Aquila: incontro di presentazione il 31 gennaio

L’AQUILA – Il corso proposto è gratuito e potrà aiutare a comprendere come ognuno di noi è già un piccolo “filosofo”, quando non possiamo fare a meno di chiederci quale finalità abbia la nostra vita, come poter essere felici o cambiare ciò che non va.

Prevede 12 incontri settimanali che uniscono teoria e pratica filosofica, ed il linguaggio utilizzato è semplice e diretto; sarà un affascinante percorso che, attraverso l’antica saggezza d’Oriente e d’Occidente, ci porterà in maniera semplice a scoprire come poter migliorare noi stessi ed il mondo in cui viviamo.

La Filosofia Attiva che propone Nuova Acropoli è un approccio pratico alla filosofia, utile per capire e vivere la vita da protagonisti, è uno strumento che ci spinge a mettere in azione i nostri migliori valori. Il pensiero unito all’azione ci migliorano come esseri umani, facendo di noi un motore di cambiamento della nostra società.

Se si desidera un mondo più etico e condividi l’idea che il processo di cambiamento della società dipende da ciascuno di noi, vieni a scoprire la Filosofia attiva! Incontro di presentazione del corso Martedì 31 Gennaio alle ore 18:30 presso la sede associativa sita in Via Orazio Giuliani n. 4, Località Monticchio.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione al numero 333.9906989 oppure scrivere una e-mail a laquila@nuovaacropoli.it e visitare il sito www.nuovaacropoli.it.