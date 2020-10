Campli, corso per accompagnatore di e-bike: ecco quando

Dal 16 al 18 ottobre un corso per ottenere una qualifica nazionale di accompagnatore in ambito sportivo e cicloturistico

CAMPLI – Si svolge a Campli il primo corso in Abruzzo per accompagnatore di e-bike. Il corso – che si tiene dal 16 al 18 ottobre – è organizzato dalla Scuola Italiana E-Bike, in collaborazione con il Comune di Campli, e consentirà ai partecipanti di ottenere una qualifica nazionale di accompagnatore in ambito sportivo e cicloturistico, per bici muscolare o a pedalata assistita.

La qualifica viene rilasciata da A.C.S.I, Ente di Promozione Sportiva, leader del settore ciclismo nazionale. Il corso, che comprende parti teoriche e pratiche, si tiene in località Campovalano, presso il Ristorante Parco dei Piceni.

“Questa iniziativa, realizzata grazie all’impegno di Andrea Castellani che ringraziamo, rientra all’interno del nostro progetto di promozione del territorio, in particolare della nostra montagna” hanno detto Pietro Adriani, consigliere comunale con delega alla Tutela e Valorizzazione Ambiente Montano, e Melissa Galli, consigliere comunale con delega al Turismo. “Dopo il lavoro di installazione della nuova segnaletica sulla rete sentieristica del Monte Foltrone, realizzata grazie alla collaborazione del CAI Val Vibrata – Monti Gemelli, avviamo anche percorso di formazione per dotare il nostro territorio di quelle figure specializzate, necessarie per lo sviluppo delle attività outdoor in modo consapevole e in piena sicurezza”.