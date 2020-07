Corsi di formazione per under 30 a Pescara: come partecipare

PESCARA – Focus Srl Impresa Sociale, ente di formazione accreditato presso la Regione Abruzzo, è lieta di presentare i suoi Corsi di formazione gratuiti, riservati agli under 30 iscritti al programma Garanzia Giovani.

“Oltre a garantire una formazione di qualità, frutto delle pluriennali competenze maturate, abbiamo pensato ad un ulteriore “incentivo” per i giovani partecipanti, offrendo un rimborso orario per la frequenza dei corsi. Hai meno di 30 anni? Ecco un’occasione da prendere al volo per costruire il tuo futuro! Scopri i corsi gratuiti riservati agli iscritti al programma Garanzia Giovani di Focus Formazione. Abbiamo pensato anche ad un rimborso spese orario per i partecipanti al corso, che può arrivare fino ad un massimo di € 2,00/ora, a seconda del profilo” si legge nella nota degli organizzatori.

I profili attualmente previsti sono:

• CAMERIERE AI PIANI

• RECEPTIONIST

• CONSTRUCTION MANAGER

• PROGETTAZIONE MECCANICA

• ADDETTO MACELLERIA

• ADDETTO BANCO SALUMI E FORMAGGI

• ADDETTO ORTOFRUTTA

• GESTIONE SALA E BAR

• AIUTO CUCINA

• CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE

COME PARTECIPARE:

Possono presentare la domanda di iscrizione i ragazzi e le ragazze iscritti a Garanzia Giovani che non abbiano già usufruito – anche in passato – di questa misura. I posti sono limitati.

Come funziona Garanzia Giovani? Informazioni disponibili al link https://bit.ly/3bMnWk7.

Per dubbi o domande:

segreteria@focus.abruzzo.it

085 4159868; 339 611 7205

https://bit.ly/2xW3A9C