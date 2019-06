Corropoli, fermato in pizzeria un sorvegliato speciale

CORROPOLI – I Carabinieri della Stazione di Corropoli, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, hanno identificato e deferito un pregiudicato L. M. 33enne, residente in Provincia di Asti, colpito dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. emessa dal Tribunale di Foggia, con la quale viene fatto espresso obbligo al prevenuto che non doveva trovarsi fuori dalla propria abitazione dalle 21.00 alle 07.00 del giorno successivo e non deve frequentare persone pregiudicate.

Nel corso della verifica l’uomo si trovava in una Pizzeria del posto in compagnia di tre pregiudicati. In ragione di quanto premesso, l’uomo veniva deferito per inosservanza alle prescrizioni imposte dalla richiamata misura di prevenzione. L’uomo, visti i precedenti e le frequentazioni, è stato proposto al Questore di Teramo per l’allontanamento dai Comuni di Corropoli e Controguerra per la durata di 3 anni.