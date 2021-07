Corrado Tedeschi e Remo Rapino protagonisti a Città Sant’Angelo

Giovedì 22 luglio in scena lo spettacolo “L’Amore che move il sole e l’altre stelle” mentre sabato 24 il vincitore del Premio Campiello 2020 presenta il suo nuovo romanzo

CITTÁ SANT’ANGELO – Due grandi appuntamenti per Città Sant’Angelo, questa settimana. Giovedì 22 luglio 2021, alle ore 21:00, nel Giardino delle Clarisse, nel centro storico angolano, l’attore Corrado Tedeschi andrà in scena con lo spettacolo dedicato a Dante Alighieri, intitolato “L’Amore che move il sole e l’altre stelle”. Un viaggio puro e forte nelle tre cantiche dantesche, attraverso la musica del Maestro, Marco Beretta. Tedeschi, attore versatile e profondo estimatore del Sommo Poeta, leggerà gli immortali versi della Divina Commedia, commentando e giocando con il mondo e l’immaginario di Dante Alighieri. Il tutto sarà accompagnato dalle note del Maestro Beretta, attraverso una musica di grande passionalità emotiva e sentimentale.

Il secondo appuntamento settimanale, è fissato per sabato 24 luglio 2021, alle ore 21:00, sempre nella meravigliosa cornice del Giardino delle Clarisse, con l’autore vincitore del Premio Campiello 2020, Remo Rapino che presenterà il libro trionfatore del premio, intitolato “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”. Rapino racconterà questo meraviglioso romanzo, attraverso le domande del giornalista Luciano Troiano. In sintesi, due appuntamenti di straordinaria cultura, ai quali non si potrà mancare. Per poter assistere agli eventi, a causa della normativa anticovid19, è necessaria la prenotazione. Basterà telefonare ai numeri telefonici: 0859696266 oppure 0859696217.