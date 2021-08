Corrado Oddi e il Trio Cardoso in “Un viaggio chiamato Amore” a Celano

L’anteprima nazionale del concerto in voce recitante di Corrado Oddi e del Trio Cardoso si terrà lunedì 30 agosto

CELANO – Lunedì 30 agosto 2021, a partire dalle ore 21,00 in Piazza San Giovanni, a Celano (Aq), avrà luogo la serata conclusiva del Festival culturale “All’ombra del castello”, durante la quale si potrà assistere all’anteprima nazionale del concerto in voce recitante di Corrado Oddi e del Trio Cardoso: “Un viaggio chiamato Amore”.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Celano, in collaborazione con l’Ufficio Turistico, con il contributo del Comune e ASAS Associazione Stella.

“Da un’idea di Corrado Oddi e del Trio Chitarristico Cardoso, si parte per un viaggio che mette a nudo le pieghe dell’animo umano: Un viaggio chiamato Amore. Un viaggio che, grazie a versi e suoni ispirati, si dipana tra umano e divino, tra emozioni e ricerca d’infinito, tra inquietudini dolorose e visioni celestiali.

I versi di Dante Alighieri, Dino Campana, Franco Battiato e San Francesco d’Assisi e le note di Nino Rota, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Ariel Ramirez e Carlo Crivelli, ci condurranno suadenti ad ammirare l’essenza del cosmo, il motore invisibile che tutto muove, Amore.

Concerto in voce recitante che nasce dalla condivisione artistica dell’attore Corrado Oddi e il Trio Cardoso (i maestri Guido Ottombrino, Alessandro Giancola e Massimiliano De Foglio) in un’emozionante partitura per voce recitante e chitarra sui brani più celebri della letteratura mondiale e musiche dei compositori più apprezzati al mondo.

Suscitare nell’animo dello spettatore un desiderio d’amore, questo è il proposito di questo viaggio meraviglioso: un percorso appunto, !Un viaggio chiamato Amore’”, questa la descrizione degli autori.