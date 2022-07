Corrado Oddi ospite dell’incontro “La mafia si può battere” a Popoli

Il 28 luglio all’Auditorium Gran Guizza si renderà omaggio alle vittime innocenti della mafia. Ospite l’attore già interprete del Giudice Falcone

POPOLI – “La mafia si può battere”. È questo il titolo dell’appuntamento in programma giovedì 28 luglio, a partire dalle ore 21.30, all’Auditorium Gran Guizza delle Scuole Elementari di Popoli.

Una serata organizzata per rendere omaggio alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nella ricorrenza del trentesimo anniversario dagli attentati in cui persero la vita, per ricordare tutti coloro che hanno dedicato ogni forza ed energia, sacrificando tutto il resto e pagando con il prezzo più alto, al tentativo di contrastare gli attacchi sempre più violenti delle organizzazioni mafiose nei confronti dello Stato e per aiutare a far acquisire in noi tutti maggiore consapevolezza rispetto ai temi delle mafie e della legalità.

Nell’occasione Sabatino Furnari incontrerà l’attore Corrado Oddi, che nel 2017 ha interpretato il ruolo del Giudice Giovanni Falcone nel docufilm che la Rai ha dedicato alla figura del Magistrato ucciso a Capaci il 23 maggio 1992 assieme alla moglie Francesca Morvillo e alla sua scorta.

Faranno da cornice all’incontro le letture di alcuni brani estratti dalle opere a tema del magistrato Caterina Chinnici, dello scrittore Leonardo Sciascia, autore tra l’altro del romanzo “Il giorno della civetta”, di Francesca Bernardini, docente di letteratura italiana contemporanea all’Università La Sapienza, e di Don Luigi Ciotti, fondatore dell’Associazione Libera contro i soprusi delle mafie in tutta Italia. Ad eseguirle saranno Martina Rotolo, Alessio Costantini, Emanuele Tieri ed Eleonora Furneri.

L’ingresso sarà libero e gratuito.

L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid vigente.