Coronavirus, a Sulmona proseguono gli inteventi di sanificazione

Gli operatori del Cogesa, in sinergia con il Comune, stanno eseguendo operazioni di igienizzazione e pulizia: centro e frazioni

SULMONA (AQ) – Proseguono gli interventi di sanificazione delle strade cittadine. In questi giorno gli operatori del Cogesa, in sinergia con il Comune di Sulmona, hanno eseguito le operazioni di igienizzazione e pulizia approfondita.

L’intervento partirà da vicoli, piazze e vie del centro storico, per interessare poi: le Circonvallazioni Orientale e Occidentale, viale Mazzini con tutte le intersezioni, via Montesanto, con tutte le intersezioni, zona via Montenero (dietro ex Caserma) e vie nella zona ( via Corvi, via Lear, Di Giacomo etc), via Pola, con tutte le intersezioni, via Fiume (con tutte le intersezioni), zona via Cappuccini, via Papa Giovanni XXIII, Piazza Tenente Iacovone, piazza Capograssi, via Cornacchiola, Via Togliatti, via XXV Aprile.

Dopo la sanificazione nella zona Peep, per il 21 marzo è prevista la zona di viale Stazione e zona Industriale (via Paradiso, via del Lavoro etc).

Lunedi 23 marzo sarà la volta delle frazioni. Si tratta di interventi svolti attraverso un macchinario speciale, prodotti disinfettanti non dannosi e gli atomizzatori. Lo rende noto l’assessore Salvatore Zavarella che sta seguendo da vicino le operazioni.