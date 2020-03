Coronavirus: a Sant’Omero si invoca San Rocco, protettore della peste

Alle 19 del 20 marzo accesi fuochi nei pressi delle abitazioni; contemporaneamente a Poggio Morello suono di campane a festa

SANT’OMERO (TE) – Venerdì 20 marzo alle ore 19 si sono accesi fuochi al Bivio Sant’Omero in onore del Santo Patrono San Rocco affinché provveda a liberare dal Coronavirus. I fuochi sono stati accesi nei pressi delle abitazioni di ciascuno. Contemporaneamente le campane hanno suonato a festa anche a Poggio Morello.

San Rocco é il Santo più invocato, dal Medioevo in poi, come protettore dal terribile flagello della peste, e la sua popolarità è tuttora ampiamente diffusa. Il suo patronato si è progressivamente esteso al mondo contadino, agli animali, alle grandi catastrofi come i terremoti, alle epidemie e malattie gravissime.