Coronavirus, Santangelo chiede aiuti per AMA

Chiesto un contributo alla società, a titolo di ristoro per mancati ricavi dovuti alla drastica riduzione delle vendite dei titoli di viaggio

L’AQUILA – “Ho depositato un emendamento al progetto di legge n. 116/2020, recante “Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020-2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili”attualmente in esame delle commissioni consiliari competenti, con il quale si prevede un contributo al Comune dell’Aquila che integra quanto approvato con la Legge regionale di stabilità entrata in vigore il 1 gennaio 2020.” Ad annunciarlo è stato Roberto Santangelo, Vice Presidente vicario del Consiglio regionale.

“Di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza con delega ai trasporti, Umberto D’Annuntiis, e il Vice Presidente della Giunta, Emanuele Imprudente, abbiamo ritenuto opportuno estendere il contributo, già previsto, a titolo di ristoro per i mancati ricavi di A.M.A. S.p.a. dovuti alla drastica riduzione delle vendite dei titoli di viaggio a seguito e per effetto dell’emergenza epidemiologica da Codiv-19“.

“Infatti la società in house A.M.A. S.p.a., oltre a dover coprire i servizi aggiuntivi resisi necessari dopo il sisma 2009, si è trovata in forte difficoltà per il drastico calo degli utenti sia essi studenti, per la chiusura delle scuole, che per i molti dipendenti pubblici e privati che stanno continuando a lavorare in smart working”, ha precisato Santangelo.