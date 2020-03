Coronavirus, raccolta fondi per una tenda pneumatica in Abruzzo

La tenda pneumatica sarà dedicata a una struttura sanitaria di primo soccorso, ma potrà essere convertita in struttura di accoglienza. Obiettivo 43.500 euro

PESCARA – Il MODAVI Protezione Civile, organizzazione nazionale fondata nel 1996, che collabora con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile dal 2004, presente in diverse regioni italiane, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto in Italia, ha deciso di attivare una raccolta fondi per mettere immediatamente a disposizione delle strutture sanitarie della regione Abruzzo impegnate nella lotta al COVID-19, una tenda pneumatica da dedicare a struttura sanitaria di primo soccorso, ma che possa essere facilmente e rapidamente convertita in struttura di accoglienza per persone malate, o per specifiche esigenze delle strutture sanitarie.

L’obiettivo è quello di raccogliere 43.500,00 €, cifra che permette l’acquisto di due strutture collegabili tra di loro, e l’attrezzatura minima per la messa in esercizio delle tende. Tutto il raccolto oltre la cifra sarà sempre destinato all’acquisto di ulteriori attrezzature sanitarie a corredo delle tende pneumatiche.

270 € raccolti su un obiettivo di 43.500 €

Per partecipare, è possibile consultare il sito https://www.gofundme.com/f/tenda-pneumatica-per-emergenza-sanitaria

Foto tratta dal sito ufficiale GoFundMe