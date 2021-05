Coronavirus Popoli, Combattelli firma mozione su hub vaccinale

POPOLI – “Stamattina ho firmato una mozione al fine di stabilire un ulteriore hub vaccinale nel Comune di Popoli, il quale dispone di strutture adeguate e capacità al fine di garantire una corretta organizzazione alla base della campagna vaccinale. Ritengo infatti che venga a configurarsi una allocazione delle risorse inefficiente centralizzando i 35 Comuni interessati unicamente su Scafa, si tratta di un errore strategico che, alla luce delle difficoltà riscontrate a causa della pandemia, sarebbe il caso di evitare. Considerata anche la presenza del Nosocomio, è più che sensato il riferimento a Popoli ai fini della somministrazione dei vaccini anti Covid.

Per questa ragione ho richiesto all’amministrazione e al Sindaco di impegnarsi affinché venga restituita la possibilità di vaccinarsi nel Comune di Popoli ai cittadini appartenenti al CERS, quali Comune di Bussi, Comune di Tocco da Casauria, Comune di Torre de’ Passeri, Comune di Pietranico, Comune di Castiglione a Casauria, Comune di Bolognano, Comune di Piano d’Orta, Comune di Corvara e Comune di Salle.

La storia ci dimostra come strategie vittoriose provengano da una decentralizzazione efficiente delle risorse, la quale consente una gestione nettamente migliore. Non si tratta di creare sterili polemiche ma semplicemente di garantire una comunione d’interessi e non stressare eccessivamente una struttura quando è possibile in concerto utilizzarne al tempo stesso un’altra, così da permettere uno snellimento dei processi a carico di queste ultime“. Sono queste le parole riportate nella nota di Vanessa Combattelli.