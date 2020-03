Coronavirus, l’impresa Barattelli a sostegno dell’Asl dell’Aquila

L’impresa di costruzioni ha donato dispositivi di sicurezza alla Asl 1: guanti in lattice, mascherine chirurgiche sterili e tute virus

L’AQUILA – L’impresa di costruzioni dell’Aquila F.lli Ettore e Carlo Barattelli ha donato dispositivi di sicurezza alla Asl provinciale dell’Aquila.

Nello specifico, la ditta Barattelli sono state messe a disposizione 150 confezioni da 100 guanti in lattice ognuna, di misure 6,7 e 8, per un totale di 15mila guanti; donate inoltre 95 confezioni di mascherine chiururgiche sterili per complessive 4750 mascherine; donate anche 150 tute virus SC8500 tipo 5B-6B EN 1073 EN 1149, taglie L ed XL.