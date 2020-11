Coronavirus Giulianova, i dati del 2 novembre: nuovi casi in una scuola

Prende il via la didattica a distanza per una classe con casi di positività al Covid. Sanificata la struttura che, da domani, riprende la consueta attività scolastica

GIULIANOVA – L’Assessore alla Pubblica Istruzione Katia Verdecchia informa la cittadinanza che, a seguito della comunicazione pervenuta dal Siesp della Asl di Teramo di un caso di positività al Covid-19 e di altre segnalazioni di positività verificatesi all’interno di una sezione delle medie del plesso scolastico di Bivio Bellocchio, la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Giulianova 1 Carmen Di Odoardo, d’intesa con il Sindaco Jwan Costantini, a scopo precauzionale e in attesa di definizioni da parte della Asl, ha deciso di disporre, a partire da domani, 3 novembre 2020, la didattica a distanza per i ragazzi della classe 3 b del suddetto istituto scolastico.

Si informano inoltre le famiglie che nella giornata di oggi si è provveduto alla sanificazione dell’intero plesso e che, da domani, riprenderanno le attività didattiche per tutte le altre classi.

AGGIORNAMENTO

Una nuova comunicazione del Siesp della Asl di Teramo ha informato il Sindaco Jwan Costantini della presenza di altri 15 casi di positività al tampone da Covid-19, presenti in città. In questo momento sono in corso gli accertamenti e le indagini epidemiologiche, disposti dall’Azienda Sanitaria Locale. Si invita la cittadinanza al rispetto di tutte le misure anti contagio, dal distanziamento sociale all’uso della mascherina anche all’aperto.