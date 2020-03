Coronavirus: “Andrà tutto bene”, il brano di Marcello Graduato

Il giovane cantautore di Montorio al Vomano ha proposto un brano che vuole essere un messaggio di speranza in un momento difficile

MONTORIO AL VOMANO (TE) – “In un momento così difficile per tutto il mondo ho voluto esternare i miei sentimenti nella maniera che meglio mi riesce, attraverso le parole e la musica. Spero di riuscire a dare il messaggio che volevo ossia di speranza e determinazione, non solo in questi giorni ma per tutta la vita”. Così Marcello Graduato, giovane cantautore di Montorio al Vomano presenta su Youtube il suo brano dal titolo “Andrà tutto bene”.



“Nel video travate tantissimi musicisti che con me hanno voluto prendere parte al mio progetto – prosegue – Che questo possa essere un messaggio di coesione e passione che non si spegne mai. Con video e audio dei vari telefoni, nelle proprie abitazioni, ognuno ha offerto il proprio contributo per far si che tutto quello che state ascoltando e vedendo possa essere possibile. Grazie a tutti ragazzi, vi voglio bene. Questa è la magia dell’arte, dell’amore, dell’amicizia. La magia della danza, del disegno. Questa è la magia della musica. Grazie davvero con il cuore”.