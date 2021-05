Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 9 maggio 2021

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del giorno: in attesa dell’aggiornamento 281 ricoverati, 28 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 9 maggio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 85 nuovi positivi, 62115 guariti (+168), 7822 attualmente positivi (-89), 281 ricoverati in area medica (-26), 28 ricoverati in terapia intensiva (+1), 7513 in isolamento domiciliare (-64).

L’Abruzzo é in zona gialla, salvo il Comune di Celano che é zona rossa da ieri e fino al 14maggio, salvo diverso provvedimento: sono consentiti gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno del Comune solo per comprovate esigenze lavorative, di necessità e di salute.

Motociclisti, al servizio della causa anti oggi dalla Asl che ha siglato una convenzione con l’associazione aquilana ‘Angeli in moto’. Da questa mattina 17 motociclisti prelevano i vaccini contro il Covid facendo la spola tra il servizio Farmacia del San Salvatore, diretto dal dr. Eugenio Ciacco, dove vengono preparati i vaccini, e i due centri di Bazzano e San Vittorino. Oggi è il giorno d’esordio ma il servizio si ripeterà ogni giorno, dal mattino al pomeriggio inoltrato. I vantaggi di questa iniziativa sono notevoli e riguardano la velocità dei trasferimenti dei vaccini (le moto nel traffico sono molto più ‘agili’ delle vetture) e la possibilità della Asl di usufruire del servizio a costo zero. L’associazione, infatti, come previsto dal proprio statuto, non percepirà alcun compenso per l’opera prestata. Inoltre, grazie alle prestazioni degli ‘Angeli in moto’ la Asl potrà impiegare le proprie vetture, finora utilizzate nel trasporto dei vaccini, in altri importanti servizi, indirizzandovi il relativo personale.

Giornata record, quella di ieri, per le vaccinazioni in provincia di Chieti: 4.680 le dosi somministrate, di cui 3.540 prime dosi e 1.140 richiami. Superato di gran lunga il target assegnato alla Asl, che stabiliva il tetto da raggiungere in 3.157 vaccinazioni: invece grazie allo straordinario impegno profuso da operatori e volontari nei centri vaccinali ubicati nel territorio, ne sono state effettuate 1.522 in più.

«Una performance incredibile – ha commentato il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael –: da soli abbiamo coperto quasi la metà dell’obiettivo regionale, fissato a 10.753, realizzando un primato assoluto. Siamo soddisfatti non per il risultato in sé, ma per aver messo in sicurezza la salute di tanti cittadini e limitato maggiormente la diffusione del virus ampliando la platea dei vaccinati. Grande è stato l’impegno di tutti, perciò ai nostri operatori impegnati nei centri vaccinali, ai collaboratori dello staff della Direzione aziendale, ai sindaci e ai volontari va il mio personale e caloroso ringraziamento per il grande lavoro fatto in questi giorni».