Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 9 dicembre 2020

Notizie del 9 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti 658 ricoverati, 69 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 9 dicembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’8 dicembre si registravano 312 nuovi positivi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 13.267. I ricoverati in malattie infettive erano 658, in terapia intensiva 69. Gli attualmente positivi sono 16.641. 5 decessi per un totale di 994.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 9 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Il Dpcm di Natale vieta gli spostamenti tra le Regioni, salvo comprovati motivi, dal 21 dicembre al 6 gennaio e tra Comuni a il 25 e 26 dicembre e Capodanno. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato che il Governo conferma le misure stabilite per Natale, perché in questa fase non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili. Con riferimento dall’Abruzzo, dove il Governatore Marco Marsilio ha firmato una ordinanza che ha disposto l’uscita anticipata di due giorni dalla zona rossa, il Ministro ha spiegato che ai Presidenti di Regione é richiesto di rispettare in maniera molto ferma le ordinanze governative, con tutte le conseguenze che un’eventuale inosservanza può comportare.

Intanto gli esperti sembrano essere certi che ci sarà una terza ondata. Lo afferma Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, il quale precisa che siamo in una situazione grave stabile e che ci attende un inverno preoccupante perché la prossima settimana l’Italia sarà il Paese con più morti in Europa.

Ma lo sostiene anche Matteo Bassetti, Direttore del Reparto Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, secondo il quali la circolazione del virus non si è fermata anche se diminuita; la terza ondata sarà inevitabile, perché è l’andamento del virus e arriverà anche l’intersecazione dell’influenza.

Luigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa, ha ricordato l’importanza di ridurre al massimo eventi sociali e incontri durante le festività natalizie; ci sarà tempo per farlo in estate quando la situazione sarà migliorata.