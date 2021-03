Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 7 marzo 2021

Notizie del 7 marzo sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa di aggiornamenti 631 ricoverati, 86 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 7 marzo 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 442 nuovi positivi su 5458 tamponi molecolari e 1848 test antigenici. 19 deceduti, 42.046 guariti. 13.107 attualmente positivi, 631 ricoverati in area medica, 86 ricoverati in terapia intensiva, 12.390 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Le notizie del giorno arrivano dal fronte scuola. Alla luce dell’Ordinanza emessa dal Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio nella giornata di venerdì, relativa a misure atte alla prevenzione e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, e tenuto conto del DPCM firmato il 2 marzo scorso dal presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, ha sottoscritto nel primo pomeriggio di ieri il provvedimento che dispone e conferma, fino a tutto il 14 marzo prossimo, l’attività didattica a distanza (DAD) per la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e le scuole secondarie di Primo Grado. Stessa situazione si é verificata a Chieti.

Da domani saranno sospese le attività anche negli asili-Nido ricadenti nel territorio comunale di Pescara, che resteranno chiusi. E’ uno degli effetti determinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le cui disposizioni hanno avuto applicazione da sabato 6 marzo a martedì 6 aprile 2021

Ai sensi della medesima ordinanza del 5 marzo ai Comuni abruzzesi già classificati in zona rossa continueranno ad applicarsi le stesse misure già previste dall’articolo 3 del vecchio DPCM in scadenza. Per evitare confusione con la nuova disciplina del DPCM Draghi (in vigore da ieri), che contiene alcune norme più restrittive, la zona dove si applicheranno maggiori restrizioni non sarà più comunemente definita ‘rossa’ e non sarà più fatto riferimento a norme contenute nei DPCM: le misure e i divieti applicati vengono elencati analiticamente nel testo dell’ordinanza. Continuano a restare aperti i servizi alla persona (barbieri, parrucchieri e centri estetici) e le scuole materne e dell’infanzia. La ragione di questa scelta sta nel fatto che in presenza di un quadro di generale e costante miglioramento, anche se lento e non ancora registrato sul fronte ospedaliero, non sarebbe giustificabile un inasprimento delle misure. A maggior ragione per città e comuni sottoposti a severe discipline restrittive ormai da settimane.