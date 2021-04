Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 6 aprile 2021

Notizie del 6 aprile sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento 596 ricoverati, 70 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 6 aprile 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 19 nuovi casi. Sono stati eseguiti 27 tamponi molecolari e 16 test antigenici, 4 deceduti, 53724 guariti, 10716 attualmente positivi, 596 ricoverati in area medica, 70 ricoverati in terapia intensiva, 10050 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 6 APRILE 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Da oggi l’Abruzzo torna arancione salvo alcune zone dove continueranno a vigere le massime misure restrittive. E precisamente: Lentella per la provincia di Chieti; Collecorvino, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore per la provincia di Pescara; Celano, Pratola Peligna, Corfinio, Pescina e Cerchio per la Provincia dell’Aquila; Martinsicuro, Colonnella, Nereto, Sant’Omero e Sant’Egidio alla Vibrata, Alba Adriatica, Canzano e la frazione di Pietralta nel Comune di Valle Castellana per la Provincia di Teramo.

Domani riapriranno le scuole; le superiori in didattica a distanza al 50%. Nei comuni in zona rossa le scuole saranno aperte in presenza solo fino alla prima media. A fronte dell’aumento di contagi registrato nella Marsica nei giorni scorsi e in vista proprio del ritorno tra i banchi l’amministrazione comunale di Avezzano ha programmato per la giornata di oggi, uno screening gratuito con test antigenici riservato in via prioritaria ad alunni e personale scolastico anche se aperto a chiunque abbia volontà di partecipare. Stesso discorso nel Comune di Pratola Peligna, dove, però, essendo zona rossa per effetto dell’ordinanza regionale che ha collocato Pratola Peligna in zona rossa, le scuola dell’infanzia, il nido comunale il baby parking, la scuola paritaria, la scuola elementare e la prima media resteranno chiusi per tuta la settimana.

Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà permesso andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone, oltre ai minori di 14 anni conviventi, a differenza di quanto accadrà il Sabato santo, Pasqua e Pasquetta, quando tutto il territorio nazionale sarà zona rossa. Sarà, invece, consentito, in zona arancione all’interno del proprio Comune di residenza. Saranno protetti dallo scudo penale per medici e infermieri o chiunque altro somministri il vaccino anti Covid mentre sarà previsto l’obbligo di vaccinazione anti Covid per medici e personale sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.