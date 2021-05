Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 4 maggio 2021

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino del giorno: in attesa dell’aggiornamento 360 ricoverati, 34 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 4 maggio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 37 nuovi positivi, 3 deceduti, 60.613 guariti, 8.612 attualmente positivi, 360 ricoverati in area medica, 31 ricoverati in terapia intensiva , 8347 in isolamento domiciliare.

L’Abruzzo é in zona gialla, salvo undici Comuni che sono ancora in zona rossa: e cioè, in Provincia di L’Aquila Capitignano e Oricola Sante Marie, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Barisciano, San Pio delle Camere; in Provincia di Teramo Giulianova, Torricella Sicura e Castellalto a cui si aggiunge il Comune di Martinsicuro.

Ieri é stata inaugurato il nuovo centro vaccinale nel Centro a San Vittorino. La struttura dispone di circa 2000 mq e permetterà agli utenti un afflusso molto più agevole nel rispetto delle regole previste dalla pandemia. La grande disponibilità di spazi, inoltre consentirà di lavorare meglio anche agli operatori sanitari.

”L’inaugurazione di questo Centro Vaccinale, apre una fase nuova ed importante di programmazione della campagna di vaccinazione dalla parte dei cittadini e delle cittadine. Ecco la civiltà e la Sanità con la S maiuscola. Una inaugurazione felice, frutto anche di sollecitazioni e richieste che abbiamo fatto in questi mesi, quando in più occasioni abbiamo segnalato che la struttura di Via Ficara era inadatta ed insufficiente. – ha commentato l’onorevole Stefania Pezzopane – Il centro è moderno, ben organizzato, luminoso e arredato con gusto e semplicità, colorato ma senza inutili sfarzi. È il luogo giusto per accogliere i cittadini e per far lavorare bene medici, personale sanitario e volontari che stanno dando anima e corpo”.

Cinquecentosessanta persone vaccinate sabato, nel giorno di apertura, 590 domenica e 500 oggi, lunedì 3 maggio: sono i numeri del Pala Masciangelo di Lanciano che sta già offrendo un contributo importante alla campagna vaccinale.

“I dati continuano migliorano nella nostra città e di questo va dato atto a tutta la comunità che adotta comportamenti di tutela e prevenzione esemplari – illustra il sindaco di Chieti Diego Ferrara – Continua il miglioramento della curva, ma dobbiamo continuare a fare attenzione finché non si sentirà in modo più incisivo l’effetto benefico dei vaccini”.