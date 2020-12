Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 4 dicembre 2020

Notizie del 4 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 698 i ricoverati, 76 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 4 dicembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 3 dicembre si registravano 395 nuovi positivi. 13 decessi che hanno portato il totale a 940. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 10.428. I ricoverati in malattie infettive erano 698, in terapia intensiva 76. Gli attualmente positivi erano 17.033.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 4 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

In attesa che la Cabina di Regia produca il report settimanale, previsto per venerdì sera, sulla base del quale il Ministro Speranza adotterà le nuove ordinanze, tutte le Regioni resteranno fino a sabato nell’attuale fascia di rischio. Il Governatore Marsilio non dubita che, se i dati daranno indicazioni confortanti, anche l’Abruzzo entrerà in zona arancione nella prima parte della settimana, in tempo per l’apertura del periodo natalizio,

Nella giornata di ieri é stato varati il DPCM di Natale, che sarà in vigore da oggi fino al prossimo 6 gennaio. Confermati il coprifuoco alle 22 a Capodanno prolungato fin alle ore 7 e il divieto di spostamento tra le Regioni, salvo che per comprovate necessità. A Natale, Santo Stefano e Capodanno limitati anche gli spostamenti all’interno degli stessi Comuni. Chi rientra dall’estero dal 21 dicembre al 6 gennaio dovrà sottoporsi alla quarantena. Negozi aperti fino alle 21 mentre per scuole e impianti di sci riapertura il 7 gennaio.

Il Prmier Conte ha illustrato in conferenza stampai punti del provvedimento parlando anche dell’extra cashback, che prenderà via l’8 dicembre e che prevede che chi paga con carte e app abbia un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre. Ci sarà un rimborso che potrà arrivare fino a 150 euro.