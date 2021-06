Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 28 giugno 2021

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino del giorno: in attesa dell’aggiornamento 26 ricoverati, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 28 giugno 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 29 nuovi positivi, nessun decesso, 26 ricoverati in area medica, 1 in terapia intensiva, 1002 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI BOLLETTINO DEL 28 GIUGNO 2021

Nel primo pomeriggio disponibili i dati del bollettino del giorno.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Da oggi non vige più l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Un ulteriore e marcato passo verso la normalità dopo che col ritorno in zona bianca già ci si poteva spostare liberamente a qualsiasi ora del giorno e della notte. Tutte le attività economiche sono aperte senza limiti di orario: bar, ristoranti, palestre, piscine, sale giochi, teatri, cinema, musei. Nei ristoranti al chiuso vige il limite delle 6 persone allo stesso tavolo, mentre per gli spettacoli ci sono limiti massimi di capienza. Buffet consentiti, ma non ci può servire da soli. Le discoteche sono aperte ma non si può ballare.

Green Pass

Tra tre giorni, dal 1° luglio entrerà in vigore la Certificazione verde Covid-19, che consentirà di partecipare a eventi pubblici, di accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione” in sicurezza. Si potrà acquisire collegandosi al sito del Ministero della Salute, al Fascicolo Sanitario Elettronico, tramite App Immuni o App IO: in ogni caso occorre scaricare la Certificazione verde sul proprio telefono. In alternativa ci si può rivolgere a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie utilizzando la propria tessera sanitaria. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.dgc.gov.it oppure chiamare al numero verde 800 912491 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da covid-19, la certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dalla piattaforma nazionale. Quando la Certificazione sarà disponibile, si riceverà un messaggio via SMS o via email, ai contatti che sono stati comunicato quando si é fatto il vaccino o il test o è stato rilasciato il certificato di guarigione; il messaggio contiene un codice di autenticazione (AUTHCODE) da usare sui canali che lo richiedono e brevi istruzioni per recuperare la certificazione. La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo devi mostrare soltanto il QR Code sia nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, sia nella versione cartacea.

Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i tuoi dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore potrà chiederr di mostrare anche un documento di identità in corso di validità.

L’emissione della Certificazione è gratuita per tutti, disponibile in italiano e in inglese e, per i territori dove vige il bilinguismo, anche in francese o in tedesco.

Vaccini

Per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni é attiva la piattaforma Poste. Per prenotarsi basta collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.

Online anche la piattaforma telematica regionale riservata alle aziende produttive che vogliono attivare un punto di vaccinazione straordinario riservato ai dipendenti e ai loro familiari all’interno di proprie strutture. Per accedere alla piattaforma, contenente tutte le indicazioni necessarie a formalizzare la richiesta, basta collegarsi al portale sanita.regione.abruzzo.it e proseguire nella sezione dedicata alle vaccinazioni.

in provincia di Chieti l’Azienda sanitaria locale ha messo a disposizione dei medici di famiglia 12mila vaccini da utilizzare entro il 1° luglio per le prime dosi dei propri assistiti o, anche, degli assistiti degli altri medici di medicina generale.

Prenderanno il via il prossimo primo luglio le vaccinazioni anti Covid 19 nelle 225 farmacie abruzzesi che hanno aderito alla campagna. Le prenotazioni partiranno nei prossimi giorni e saranno gestite direttamente dalle farmacie, che avranno a disposizione due tipologie di vaccini (una a vettori adenovirali e una a rna messaggero) per consentire le somministrazioni a tutte le fasce di età a partire dai 12 anni. Nella prima settimana ogni farmacia riceverà 28 dosi, che saliranno a 34 nella seconda e a 40 nella terza, per poi essere parametrate alle effettive necessità delle sedi in base alle prenotazioni ricevute. Le forniture alle farmacie territoriali saranno garantite dalle farmacie ospedaliere.