Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 28 gennaio 2021

Notizie del 28 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 402 ricoverati, 40 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 28 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 344 nuovi positivi su 2.745 tamponi analizzati. 6 decessi che hanno portato il totale a 1441. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 29.993. I ricoverati in malattie infettive sono 402, in terapia intensiva 40. Gli attualmente positivi sono 10.047.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 28 GENNAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nel primo pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

C’é preoccupazione per la variante brasiliana che i giorni scorsi é ststa rilevata in tre casi di positività a Poggio Picenze. Gianni Rezza, consulente del Ministero della Salute, ha dichiarato, che, secondo recenti studi, pare potrebbe limitare la risposta del vaccino anche se non minarne del tutto l’efficacia.

Intanto nella provincia di Chieti ci si sta organizzando per lo screening di massa, disposto dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, che nei giorni prossimi coinvolgerà il capoluogo, Lanciano e Ortona. L’indagine sarà effettuata tramite la somministrazione gratuita del test antigenico rapido per la ricerca del covid19 ai cittadini che aderiranno volontariamente allo screening. Il test sarà somministrato in pochi minuti da un medico e il risultato sarà inserito in un database della Asl che andrà a costituire una preziosa base epidemiologica a disposizione delle autorità sanitarie. Il risultato del test sarà comunicato via mail/sms al cittadino, sia in caso di negatività che di positività; in caso di positività sarà comunicato anche al medico di famiglia o pediatra di libera scelta, oltre che al Dipartimento di prevenzione tramite mail, il quale provvederà a contattare il cittadino per confermare l’isolamento e richiedere il test molecolare di conferma.

Inizierà invece oggi, per proseguirà domani, la campagna “Screening per lo sport” promossa dal Comune dell’Aquila. In vista della ripresa delle attività agonistica dirigenti, tecnici, accompagnatori e atleti, soprattutto quelli impegnati in sport di contatto, potranno sottoporsi a test antigenico rapido, gratuito e su base volontaria, per tornare sui campi da gioco in sicurezza.