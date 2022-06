Coronavirus in Abruzzo, i dati di oggi 27 giugno 2022

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del 26 giugno: restano 112 (=) i ricoverati, 4 (=) in terapia intensiva e nessun decesso

REGIONE – Lunedì 27 giugno 2022 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 1.186 nuovi positivi, nessun decesso, 112 ricoverati in area medica, 4 in terapia intensiva, 23.067 in isolamento domiciliare.

TUTTI I BOLLETTINI DEL CORONAVIRUS ABRUZZO

I DATI DEL GIORNO 27 GIUGNO 2022

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Il 50% dei casi é collegato alla variante Omicron BA5. I sintomi più comuni sono febbre e mal di gola, con interessamento, quindi, soltanto delle vie respiratorie “alte”.

Passando agli aspetti burocratici, il Green Pass, fino al prossimo 31 dicembre, dovrà essere esibito soltanto in ospedali e RSA.

Il Consiglio dei ministri ha stabilito le nuove regole in materia di dispositivi di protezione. L’obbligo di indossare la mascherina é stato prorogato fino a settembre solo sui mezzi di trasporto (tranne i voli), negli ospedali e nelle Rsa, Nei teatri e cinema é raccomandata ma non più obbligatoria.

Scompare l’obbligo di mascherina nelle scuole. Fino a fine giugno, invece, nelle aziende private vale ancora l’obbligo di mascherina nei luoghi condivisi.

Decade oggi l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani che hanno più di 50 anni. Per chi lavora in ambito sanitario l’obbligo rimarrà fino al prossimo 31 dicembre, pena la sospensione dal lavoro.