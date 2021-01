Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 26 gennaio 2021

Notizie del 26 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 426 ricoverati, 44 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 26 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 69 nuovi positivi su 1.800 tamponi analizzati. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 29.341. I ricoverati in malattie infettive sono 426, in terapia intensiva 44. Gli attualmente positivi sono 10.196). Sono in isolamento domiciliare 9.726.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 26 GENNAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Come anticipato dal Premier Giuseppe Conte, l’Avvocatura Generale dello Stato ha inviato a Pfizer una diffida ad adempiere i propri obblighi contrattuali. Pare che contro l’azienda sia stato anche presentato un esposto per potenziale danno alla salute pubblica. Il Commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ai microfoni di Rai Radio Due, ha dichiarato che l’Italia perseguirà la responsabilità di Pfizer per ritardi imprevisti e inaccettabili nella consegna delle dosi di vaccino ma é convinto che l’Italia potrà recuperare e non ha perso la speranza di raggiungere alla fine dell’autunno l’immunità di gregge, purché però nelle prossime settimane arrivino anche altri vaccini.

Ricordiamo che se tante Regioni sono state costrette a sospendere le vaccinazioni, in modo da dare la priorità ai richiami, in Abruzzo la somministrazione delle seconde dosi non sta subendo ritardi.

Nei prossimi giorni l’Agenzia del farmaco Ue (Ema)prenderà una decisione sul vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Nella giornata di ieri il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiesto spiegazioni ad AstraZeneca in merito ai ritardi annunciati dall’azienda per la consegna dei primi vaccini, invitandola a rispettare gli impegni assunti.

Intanto Moderna, dopo le opportune verifiche, ha comunicato che il suo vaccino copre anche le varianti identificate per la prima volta rispettivamente nel Regno Unito e nella Repubblica Sudafricana.